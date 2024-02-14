إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 8 شمالي إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط قتيل وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.

