وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: الحكومة خسرت شمال إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ورئيس الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، على سقوط 8 صواريخ على مدينة صفد شمالي إسرائيل، قائلًا إن الخط الأحمر لإسرائيل أصبح راية بيضاء.

وقال ليبرمان، إن حكومة الحرب الإسرائيلية استسلمت لحزب الله اللبناني وخسرت شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط قتيل وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.