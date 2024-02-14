إعادة اعتقال رجل مطلوب في ماساتشوستس بتهمة القتل في كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعيد اعتقال رجل مطلوب في ولاية ماساتشوستس لمواجهة تهم القتل، بعد أسبوع من هروبه بشكل دراماتيكي من حجز الشرطة، حسبما ذكرت الشرطة الكينية .

هرب كيفن آدم كينيانجوي كانجيث أثناء انتظار تسليمه بناء على مذكرة اعتقال في ماساتشوستس تزعم أنه قتل صديقته وترك جثتها في سيارة في مطار بوسطن.

وفي الأسبوع الماضي، تسلل من مركز للشرطة وقفز إلى حافلة صغيرة مملوكة للقطاع الخاص.

وألقي القبض على كانغيثي في إمبلبل بمقاطعة كاجيادو على مشارف العاصمة الكينية مساء الثلاثاء بينما كان يلجأ إلى منزل أحد أقاربه، حسبما قال قائد شرطة نيروبي أدامسون بونجي.

وقال: "لقد أعدنا اعتقاله ونشكر كل من ساعد في ذلك"، وفي بلد يتوطن فيه الفساد وتصنف فيه قوات الشرطة منذ عقود على أنها المؤسسة الأكثر فسادا في البلاد، أثار هروب كانجيث الشكوك في أن ضباط الشرطة الذين كانوا في الخدمة في ذلك اليوم ربما تلقوا رشوة للسماح له بالهروب.

وقد أوقف الضباط الأربعة الذين كانوا في الخدمة في مكتب التقارير في ذلك اليوم عن العمل في انتظار اتخاذ إجراءات تأديبية وقد يواجهون المحاكمة.

وقال تقرير الضابط الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس إنه في اليوم الذي هرب فيه كانجيثي، قدم رجل يدعى جون ماينا نديغوا نفسه للضباط على أنه محامي كانغيث، ويريد التحدث مع موكله، "وافق الضباط على طلبه وأخرجوا السجين من الزنازين وأخذوه إلى مكتب ... تركهم هناك بعد فترة قصيرة هرب السجين بالهرب وترك (المحامي) وراءه".

وقال تقرير الشرطة إن الضباط طاردوا كانجيت لكنهم لم يلحقوا به، مضيفا أنه تم اعتقال نديجوا.

تم احتجاز كانجيت ، 40 عاما ، في انتظار حكم بشأن ما إذا كان ينبغي تسليمه لمواجهة تهمة القتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بوفاة مارجريت مبيتو في 31 أكتوبر 2023.

ويشير شرطة ولاية ماساتشوستس في أوائل نوفمبر تشرين الثاني إن كانجيث تركت جثتها في سيارة في مطار لوجان الدولي واستقلت طائرة متجهة إلى كينيا.

يوضح مسؤولون في ماساتشوستس، أنهم يعملون مع السلطات الكينية لتحديد مكانه، وتم اعتقاله في ملهى ليلي في 30 يناير بعد أن ظل هاربا لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة أسوشيتد برس إن كانجيث قال إنه تخلى عن جنسيته الأمريكية.

وأضاف مسؤول الشرطة، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته من أجل التحدث بحرية عن التحقيق الجاري، إنه لو كان كانجيت مواطنا أمريكيا لكان قد أعيد إلى وطنه دون إجراء قضائي.

ووافقت المحكمة على طلب الشرطة باحتجازه لمدة 30 يوما أثناء النظر في قضية تسليمه.

شوهدت مبيتو ، وهي مساعدة رعاية صحية في هاليفاكس ، آخر مرة وهي تغادر العمل في 30 أكتوبر وأبلغت عائلتها عن اختفائها.

وقال الادعاء إن التحقيق الأولي أظهر أن مبيتو تركت مكان عملها وسافرت مع كانجيث إلى لويل حيث كان يعيش.



