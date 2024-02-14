ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28576 شهيدا بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28576 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأفادت الوزارة إن 103 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68291.

فيما أعلنت صحة حماس إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مضيفة أن إسرائيل "تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني".

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه المحادثات في القاهرة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، دون انفراجة، حسب ما أفاد مراسل موقع "أكسيوس".