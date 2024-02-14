حيا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المحتشدين في وسط بيروت. وبعد قراءة الفاتحة على ضريح والده، علق الحريري في تصريح مقتضب بالقول :"حافظوا على البلد وانا الى جانبكم و"كل شي بوقته حلو".

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري من وسط بيروت: حافظوا على البلد و "كل شي بوقته حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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