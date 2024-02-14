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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب الفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، شرق منطقة هيناتوان في الفلبين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 70.8 كيلومتراً، وعلى بعد 33 كيلومتراً شرق هيناتوان في الفلبين.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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