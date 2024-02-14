شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، شرق منطقة هيناتوان في الفلبين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 70.8 كيلومتراً، وعلى بعد 33 كيلومتراً شرق هيناتوان في الفلبين.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.