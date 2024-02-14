ستولتنبرغ: روسيا تكبدت "خسائر كبيرة" في البحر الأسود

اشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنّ "خسائر فادحة" لحقت بالبحرية الروسية في البحر الأسود. واكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، إنّ "الأوكرانيين تمكّنوا من إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الروسية في البحر الأسود"، من دون التعليق بشكل محدّد على السفينة الحربية الروسية "سيزار كونيكوف" التي أعلنت السلطات الاوكرانية الأربعاء أنّها دمّرتها.

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