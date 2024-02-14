اردوغان وصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة، في أول زيارة يقوم بها الى مصر منذ أكثر من عقد لترسيخ المصالحة ببن البلدين بعد قطيعة طويلة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته في استقبال اردوغان وقرينته فى مطار القاهرة، بحسب لقطات بثتها وسائل الاعلام المصرية.
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