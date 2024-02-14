دولة بلا وسائل تواصل اجتماعي.. تعرف عليها

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بغداد - ياسين صفوان - وتعد تركمانستان، هي الدولة التي يحظر فيها على المواطنين استخدام خدمات المراسلة الكبرى: واتساب وفايبر وتليغرام. وبدلا منها، أنشأت الحكومة تطبيقا خاضعا لسيطرتها أطلقت عليه "بيزبارد".

كذلك، أطلقت السلطات في تركمانستان تطبيق "بيليت" وهو بديل لمنصة يوتيوب، أزيل منه أي محتوى من المحتمل أن يكشف العالم الخارجي للتركمانستانيين، سواء كان معلومات أو مواد ترفيهية.

