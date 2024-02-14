الجندي الطفل الأوغندي في جيش الرب للمقاومة

ياسر رشاد - القاهرة - الفرح الذي وجده الجندي الطفل السابق بيتر أولويا في النحت، انطلقت لأول مرة أثناء البحث عن الطين مع جدته في شمال أوغندا.

وهي منطقة أصبحت سيئة السمعة بسبب الغارات المرعبة التي قادتها جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة.

يقول الفنان الأوغندي ، الذي نشأ في قرية ليمو بونغولويك في منطقة كيتغوم، “أرتني جدتي مكان الطين ، ونوع الطين الذي يجب استخدامه ولماذا” .

كان هذا في أوائل ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتم اقتياد الكثير من السكان في مخيمات لإنقاذهم من الهجمات والاختطاف.

غالبا ما كان أولويا وجدته الراحلة ، هيلين أتو أوكولا ، يتبعان رعي الأبقار أثناء قيامهما بعمل خط مباشر للبقع الرطبة تحت بساتين بعض الأشجار الكبيرة.

كان هناك طين معين يسمى "بونو" في لغة أولويا الأشولي كانت محبوبة من قبل الأبقار لمعادنها وجدة أولويا لأنها كانت مثالية للأواني التي صنعتها للطهي وتخزين المياه.

كان أولويا الشاب مفتونا ومستوحى من كيفية تحويل يدي جدته الطين إلى أواني جميلة.

كان مفتونا بشكل خاص بالتصاميم التي صنعتها على الأواني باستخدام أدوات صغيرة. يقول: "بعد ذلك بوقت طويل فقط عندما تحولت إلى الفن كمهنة أدركت كم كانت فنية".

يعد أولويا الآن أحد أشهر النحاتين في أوغندا ويستضيف معرض نحت رائد في لندن معرضا لأعماله هذا الشهر.

كما أنه يحظى بالاحترام لأنه نجا من أهوال اختطافه عندما كان طفلا من قبل جيش الرب للمقاومة، بقيادة جوزيف كوني.

اشتهر الفنان بطائرته Crowned Crane ، وهو تمثال برونزي للطائر الوطني وهدية في عام 2007 من أوغندا إلى الملكة البريطانية الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

من بين مشجعي كرة القدم الأفارقة ، اشتهر أيضا بصنع الكأس المرغوبة لجائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي للعام ، لمدة عقد من عام 2009.

يرسم أولويا حاليا ويعمل في الغالب من البرونز والرخام والخشب - لكن جذوره الفنية تكمن في الطين الذي جمعه مع جدته من مجاري الأنهار في واد بالقرب من منزله في القرية.

"الفخار منحوت للغاية ، والطين كان جزءا مني منذ الطفولة" ، تقول أولويا لبي بي سي.

عندما كان طفلا ، تعرض أولويا للسخرية أحيانا لصنع الفخار مع جدته - لأنه ينظر إليه من قبل ثقافته الأشولي على أنه مهنة للفتيات والنساء.

لكن أولويا لم تستطع مقاومة المشي بجانب عش النمل دون أن تغرف منه بعض الطين الطازج الناعم وتخلق كرة لمقلاع أو أي شيء آخر منه.

يقول: "كلما رأيته ، ألتقط الطين بشكل حدسي وأحاول صنع شيء منه - من أجل المتعة والترفيه".

خرج تمثاله الأول من شغفه الآخر الاستماع إلى الراديو وكان والده، وهو ضابط شرطة مقيم في العاصمة كمبالا، قد أرسل أحدهم إلى المنزل كان عليه أضواء ، والتي تحولت من الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر اعتمادا على الحجم.

تقول أولويا: "لقد أحببته كثيرا ، وعندما كنت طفلا ، كنت أتساءل عن قلة عدد الأشخاص الذين دخلوا هناك للتحدث".

قام بتصميم راديو من الطين ، وحفر ثقوبا صغيرة لأضواء المؤشر. ملأهم باليراعات التي تتوهج في الظلام.

لكن طفولته شابتها سنوات من الصراع في شمال أوغندا، حيث قاتلت القوات الحكومية مقاتلي جيش الرب للمقاومة، الذين اشتهروا بقتل الأطفال واغتصابهم واختطافهم ليكونوا إما مقاتلين أو عبيدا جنسيين.

ومثل مئات الآلاف من الأشخاص، أجبر أولويا على الخروج من منزله إلى مخيم للنازحين داخليا أنشأته الحكومة.

وبعد ذلك، عندما كان عمره 11 عاما، اختطفه جيش الرب للمقاومة عندما غامرت أسرته بالعودة إلى حديقتهم لحصاد بذور السمسم لتحويلها إلى عجينة مغذية حيث لم يكن هناك ما يكفي من الحصص الغذائية في المخيم.

تعرض للضرب وفصله عن والدته وأخذ مع أولاد أسرى آخرين إلى عمق الأدغال.

استمروا في التحرك لتجنب القوات الحكومية ، وأجبر المتمردون أسراهم على أن يصبحوا جنودا صبية.

خلال ذلك الوقت ، لجأ أولويا إلى الطين المحبوب كعلاج لتخفيف الأهوال التي كان يواجهها - وهو أمر لا يزال يجد صعوبة في التحدث عنه.

كان يحفر كتلا من الطين من تلال النمل الأبيض العديدة التي تناثرت في الأدغال حيث كان محتجزا.

يقول: "أدركت فجأة أنني كنت أمارس الفن ، حتى هناك في الأدغال".

لعدة أشهر اعتقد أن والدته قد ماتت حتى أخبره مختطف جديد أنها على قيد الحياة - وذلك عندما قرر أنه بحاجة إلى الهروب.

تمكنت أولويا من الفرار بعد 18 شهرا. وأصبح الفن ملجأه.

في عام 2004 ، تخرج من مدرسة ماكيريري للفنون الجميلة - دفع طريقه عن طريق DJing في الليل وبيع الألعاب التي كان يصنعها منذ أن كان طفلا.

تؤمن أولويا بقوة الفن في تغيير حياة الناس.

بعد تخرجه من مدرسة الفنون، عاد إلى مخيمات النازحين داخليا في شمال أوغندا لإعطاء دروس في الفن ورعاية المواهب وإقامة المعارض في كمبالا.

تم تقاسم الأرباح من أي مبيعات فنية.

المخيمات مغلقة الآن وتمكن الناس في شمال أوغندا من العودة إلى ديارهم. لكن منظمته المجتمعية لا تزال تعمل - وهو ينشئ متحفا للفن والثقافة الأشولي في قريته.

في أول معرض فردي دولي له في غاليري بانغولين في لندن، ابتكر أولويا مجموعة جديدة من الأعمال التي تركز مرة أخرى على الموضوعات التي تهمه أكثر: مفهوم الجمال، واللعب بين الحداثة والثقافة، والبيئة والمناخ.

الخطأ هو قطعة برونزية مصنوعة من انطباع الأرض المتشققة. ما لم تنظر بعناية ، فقد تفوتك الشخصية البشرية الصغيرة المتقلبة التي سقطت في أحد الشقوق - أو خطوط الصدع.

رسالة أولويا صريحة: "تغير المناخ والاحترار العالمي - إنه خطأنا وهو يقتلنا".

قطعة مصاحبة هي تمثال برونزي لطفل يبكي. إنه يوفر المزيد من الأمل - لأن الطفل يمسك أيضا بشتلة خضراء بيد واحدة.

يقول أولويا: "علينا أن نتوقف عن التفكير في الكوكب على أنه أمنا الأرض ، وهو موجود لتوفيره لنا فقط".

"بدلا من ذلك ، نحتاج إلى التفكير في الكوكب كطفل بائس ، يطلب حمله ، ويطلب مساعدتنا."

قطعة أخرى ملفتة للنظر - تختلف عن عمله المعتاد - هي اللباس التقليدي للمرأة الذي صنعته أولويا من قماش اللحاء. تعلق على صد لوحات مفاتيح الهاتف المحمول القديمة.

تستخدمها أولويا كرموز للحداثة والنفايات البلاستيكية من خارج إفريقيا ، والتي تتناقض بوضوح مع قماش اللحاء العضوي الذي يأتي من داخل القارة.

"الكثير من بيئتنا في أفريقيا ليست مصنوعة في أفريقيا. يتم إحضارها وهي متعفنة في إفريقيا ، "يقول الفنان.

لكنني وضعت الهواتف الميتة على الفستان لإعطاء الناس الأمل - يمكننا إعادة تدوير الأشياء، يمكننا إعادة استخدام الأشياء".

تستكشف أولويا أيضا موضوع الحداثة في سلسلة من القرع مختلف الأحجام والأشكال ، وهي الفاكهة الخشبية لأشجار كالاباش.

لقد احترق على سطح القرع أنماط زخرفية أفريقية.

للوهلة الأولى تبدو مثل كالاباش المستخدمة في العديد من القرى لتخزين الحليب أو الزيت أو الماء. ولكن عند الفحص الدقيق ، يمكنك أيضا رؤية شعارات الشركات العالمية العملاقة التي تهيمن الآن على سوق المشروبات في معظم البلدان الأفريقية.

تقول أولويا: "أحب الفن لأنه أعطاني لغة أخرى - لإثارة المحادثات".