النيجيريون يلجأون إلى الأرز للتخلص من ازمة الطعام

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، يتحول الكثيرون في شمال نيجيريا إلى حبوب الأرز التي ترفضها المطاحن عادة بعد معالجتها أو بيعها للمزارعين لإطعام أسماكهم.

يشار إليها في لغة الهوسا ، التي يتم التحدث بها على نطاق واسع في الشمال، باسم afafata، والتي تعني "القتال" لأنها حرفيا معركة للطهي والأكل لأن الحبوب صعبة للغاية.

قال عيسى هاميسو، وهو عامل في مطحنة الأرز في مدينة كانو الشمالية، لبي بي سي"قبل بضع سنوات، لم يكن الناس يهتمون بهذا النوع من الأرز، وعادة ما كنا نرميه مع قشور الأرز، لكن الزمن تغير.

وعلى الرغم من أن الحبوب مكسورة وقذرة وقاسية، إلا أن سعر أفافاتا الأرخص جعلها أكثر جاذبية للبشر وساعد الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف تناول أحد الأطعمة الأساسية في البلاد.

وقالت فاطمة عبد الله، صاحبة مزرعة أسماك، إن أسماكها تحبها، ولكن لأن الناس يأكلون الآن العفافاتة، فقد ارتفع سعرها.

تتزايد الأسعار في نيجيريا بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 30 عاما، علاوة على الضغوط العالمية، أدى إلغاء الرئيس بولا تينوبو لدعم الوقود بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة ، النايرا ، إلى زيادة التضخم.

كيس الأرز القياسي الذي يبلغ وزنه 50 كيلوغراما (110 أرطال)، والذي يمكن أن يساعد في إطعام أسرة تتراوح بين ثمانية و 10 أفراد لمدة شهر تقريبا ، يكلف الآن 77000 نايرا (53 دولارا ؛ 41 جنيها إسترلينيا). هذه زيادة بأكثر من 70٪ منذ منتصف العام الماضي وتتجاوز الدخل الشهري لغالبية النيجيريين.

في مواجهة هذا، يكافح الكثيرون من أجل التأقلم وفي بعض الولايات كانت هناك احتجاجات على تكاليف المعيشة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر في ولاية النيجر بوسط نيجيريا، أغلق المتظاهرون الطرق وحملوا لافتات تقول إنهم يتعرضون للاختناق بسبب ارتفاع الأسعار.

وبعد بضعة أيام كانت هناك مظاهرة مماثلة في كانو في الشمال الغربي. وفي أعقاب ذلك، اعترف الحاكم الحاج أبا كبير يوسف بوجود مجاعة في ولايته وقال إنه يجب إيجاد حل.

الحل ، في الوقت الحالي ، بالنسبة للبعض موجود في afafata.

وقالت حاجية ربيع عيسى، المقيمة في ولاية كانو، لبي بي سي إنه لولا هذا النوع من الأرز لكان أطفالها يعانون من الجوع لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف النوع العادي.

وقالت: "الأرز العادي هو 4,000 نايرا (2.70 دولار) لكل وعاء وهو ما يتجاوز إمكانياتي، لا يمكنني تحمل سوى أفافاتا التي تبلغ 2,500 نايرا (1.69 دولار) الآن". وعاء واحد من الأرز من السوق يمكن أن يطعم عائلة متوسطة في كانو ليوم واحد.

"بدون أفافاتا ، سيكون إطعام عائلتي مشكلة كبيرة بالنسبة لي، لاحظ بائعو السوق أيضا فرقا.

وقال سامينو أوبا، الذي يعمل في سوق ميديلي في كانو، إن جانب أفافاتا من عمله يزدهر.

وأضاف لبي بي سي: "لم يعد معظم الناس قادرين على شراء الأرز العادي وهم يأتون لهذا أرخص على الرغم من أن مذاقه أقل جودة".

ويعترف أحد زبائنه، هاشيمو داهيرو، بأن الناس يضطرون إلى إيجاد طرق للتكيف.

ويشير : "تكلفة البضائع مثيرة للقلق - في غضون شهرين فقط تضاعف سعر كل شيء".

"تقضي زوجاتنا ساعات في إزالة الحجارة والأوساخ من الأرز قبل الطهي وحتى بعد ذلك ينتهي الأمر بتذوق غير لطيف ، لكن علينا أن نأكل للبقاء على قيد الحياة."

وقالت الرئاسة إنها تبذل كل ما في وسعها حيال الوضع بما في ذلك توزيع أكثر من 100 طن من الحبوب مثل الأرز والدخن والذرة على أمل أن يخفف ذلك من آثار التضخم ويساعد على خفض سعر السوق.

لكن مساعد الرئيس بايو أونانوغا أزعج الكثيرين مؤخرا عندما قال إن نيجيريا لا تزال لديها واحدة من أقل تكاليف المعيشة في أفريقيا.

ومع ذلك ، فإن ارتفاع سعر الأرز ليس مشكلة جديدة.

وحظر سلف الرئيس تينوبو، محمد بخاري، استيراد الأرز لتشجيع المزيد من المزارعين النيجيريين على زراعة المحصول، لكن المنتجين المحليين لم يتمكنوا من تلبية الطلب.

قبل ذلك، كانت الأسواق النيجيرية مليئة بالأرز من تايلاند بسعر مناسب للكثيرين.

ورفع تينوبو القيود المفروضة على الاستيراد، لكن نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة النايرا جعل جلب الأرز أكثر صعوبة.