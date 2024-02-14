الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - تم تداول فيديو على الإنترنت، في 13 فبراير، يظهر اللحظة التي أصيبت فيها مروحية من مروحيتين تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة في منطقة رابوتينو في اتجاه زابوروجيه.

ويظهر في الفيديو، مروحتين تطلقان "مصائد حرارية" قبل الانعطاف والتحليق على ارتفاع منخفض للغاية، لكن طاقم "مي-24" توقف عن إطلاق "الفخاخ الحرارية بعد المنعطف وكان يريد الابتعاد تحت "غطاء الخداع" من مروحية "مي-8".

ومع ذلك، فإن هذه الحيلة لم تنجح، وتمكن طاقم الدفاع الجوي من فرقة القوات المؤللة رقم 42 التابعة للقوات المسلحة الروسية من إسقاط المروحية "مي-24".

بعد ذلك، اشتعلت فيها النيران وبدأت في السقوط على الأرض. لم يتمكن الطاقم بالهبوط بشكل سلس، وحدث انفجار، وربما قُتل الجميع، وفقا لموقع "توب كور".