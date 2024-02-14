جيش الاحتلال يقصف معاقل حزب الله في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على منصة "إيكس": "بدأت طائرات الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات في الأراضي اللبنانية".

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد ذكر أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، استهدفت مقر قيادته في الشمال والواقع بمدينة "صفد".

وأضاف الجيش، في بيان صحفي، أن صواريخ أطلقت على رشقات متتالية من لبنان على نتوعا، والمناره، وعلى قاعدة الجيش في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد على المناطق التي أطلقت منها الصواريخ.

وأوضحت نجمة داود الحمراء أن امرأة قتلت وأصيب 8 جنود على الأقل في الهجوم.

وأفادت تقارير كذلك بأن الصواريخ استهدفت "جبل الخليل".