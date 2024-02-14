وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل نظيرته الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس - (د ب أ)

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء؛ وذلك في إطار خامس زيارة تقوم بها الوزيرة الألمانية لإسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات اليوم حول الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه على مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وكانت بيربوك أعلنت أنها تعتزم الحديث عن الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة؛ وتطالب بيربوك بزيادة شحنات المساعدات للسكان في القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، قالت بيربوك في برلين أمس الثلاثاء إن توريد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "واجه صعوبات من جديد" خلال الأيام الماضية.

وستجري بيربوك في وقت لاحق محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وستعقد لقاء مع الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج غدا الخميس. ومن المتوقع أن يلعب الهجوم البري المحتمل والوضع الإنساني في غزة دورا مهما في هذه المحادثات أيضا.

وكانت بيربوك طالبت إسرائيل بتوفير ممرات حماية حتى يتمكن السكان المدنيون في رفح من إيجاد أماكن آمنة كما طالبت إسرائيل مجددا بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كانت بيربوك أكدت خلال اللقاء مع رياض المالكي "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إرهاب حماس" لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

ومن المنتظر أن تحضر بيربوك مؤتمر ميونخ للأمن بعد غد الجمعة، وستكون حرب غزة والحرب الروسية على أوكرانيا من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.