مزاح ينتهي بالدم.. طالب يطعن صديقه فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

طعن طالب فى الصف الثاني الثانوي آخر بالفرقة الأولى بكلية التمريض بمطواة، وذلك بعد مزاح بينهما تطور إلى مشاجرة بقرية شها التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "أحمد.هـ"،18 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية التمريض جامعة حلوان ومقيم قرية شها، مصابا بجرح طعني بالفخذ الأيسر ولا يمكن استجوابه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال عم المصاب "هيثم.إ.ع"، 47 عاما، مشرف بشركة خاصة، اتهم "آدهم.أ.م"، 16 عاما، طالب ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجل شقيقه بالضرب بآلة حاد "مطواه"، بحوزته وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.