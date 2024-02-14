تعاون إثيوبي إيطالي في القرن الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، الأربعاء، مع نظيره الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي حاليا، وسيل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، ونظيره الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو.

وأكد المشير برهانو على العلاقات التاريخية الفريدة التي تربط إثيوبيا وإيطاليا، مؤكدًا أن “هذه الصداقة والعلاقات التاريخية تزدهر في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.”

وأضاف المشير برهانو: “في هذه البيئة سريعة التطور، تسير إثيوبيا وإيطاليا على الطريق الصحيح للعمل معًا من خلال صياغة تعاون متبادل يعكس ديناميكيات المنطقة واحتياجاتها”.

وأشاد رئيس الأركان بالدعم الرائع الذي قدمته إيطاليا في الأوقات الصعبة، مُضيفًا أن لدى إيطاليا مكانة خاصة في قلوب وعقول الشعب الإثيوبي وقوات الدفاع الإثيوبية، نظرًا للمساهمة الهائلة والدعم خلال تلك الفترات.

وقال “نحن ممتنون دائمًا لمساعدتكم في المجال العسكري وجوانب التنمية الأخرى”. وأكد المشير برهانو أن هذه الزيارة الرسمية ستساهم بصدق في تعزيز علاقتنا الأخوية الوثيقة والطويلة الأمد.

من جانبه، قال رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، إن الزيارات المتكررة للبلدين تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني قد وضعا بالفعل توجيهات، مؤكدا على ضرورة ترجمة ذلك إلى تنفيذ فعال وعملي على الأرض.

وأكد رئيس الأركان الإيطالي استعداد بلاده للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحرب المعرفية، مشيرًا إلى نيتهم تقديم الدعم ومشاركة التجربة مع قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية.