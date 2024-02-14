"بندور على مساخيط".. قرار جديد ضد رجل وسيدة متهمان بالتنقيب عن الآثار بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل وسيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل أحد العقارات بدائرة قســـم شرطة الجمالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار)، وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

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