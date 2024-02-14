"تحالف الأحزاب": زيارة أردوغان للقاهرة طعنة في قلب جماعة الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وصف تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لمصر بعد 11 عاما، بأنها تاريخيه وطعنة في قلب جماعة اللإخوان الإرهابية.

وأكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح زراعيها لجميع الدول في إطار التزامها بالثوابت المصرية الأصيلة مشيرا إلى أن زيارة الرئيس التركي اليوم لمصر هي زيارة تاريخية تعكس مدى نجاح السياسة المصرية وعدم العدول عن ثوابت هذه السياسة المصرية كما تجسد في نفس الوقت اعتراف من الرئيس التركي بثورة 30 يونيو وأنها ثورة شعب.

وفي سياق متصل قال محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم تحالف الاحزاب المصرية، أن هذه الزيارة تمثل طعنة في قلب جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت سببا في إفساد العلاقات المصرية التركية على مدار السنوات الماضية.

وأشار نفادي إلى أن جماعة الإخوان خسرت رهانها بأن العلاقات لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو 2013

وتابع قائلا: إننا كتحالف أحزاب سياسية نرحب بهذه الزيارة ونتمنى أن تسفر عن نتائج إيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الحكومتين وأيضا لصالح المنطقة والاستقرار في الشرق الأوسط"