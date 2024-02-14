سحب سيارة عالقة في الثلوج في عيون السيمان - كفردبيان

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في عيون السيمان / كفردبيان-كسروان، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

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