انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة تخص خسارة برشلونة لكأس السوبر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفشل برشلونة في الحفاظ على لقب السوبر الإسباني، بعدما سقط أمام غريمه ريال مدريد ، بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي أقيمت الشهر الماضي، بالمملكة العربية السعودية

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فقد طلب فريق برشلونة الحصول على مكافأة خاصة للفوز بكأس السوبر، قبل ساعات من المباراة النهائية ضد ريال مدريد.



وأضافت الصحيفة أن لاعبين من قادة الفريق الكتالوني اجتمعا مع الرئيس خوان لابورتا في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه، قبل مباراة ريال مدريد، وطلبوا الحصول على جزء من مكافأة البطولة، حال التتويج بكأس السوبر، مثلما يحدث في النادي الملكي.

وبناء عليه، طلب لابورتا من بعض المقربين منه التواصل مع المحيطين بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لمعرفة ما إذا كان ينوي بالفعل مكافأة لاعبيه بجزء من الجائزة مقابل الفوز بكأس السوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن رد ريال مدريد كان أنه لن تكون هناك مكافأة على الإطلاق، مع العلم أن كأس السوبر ليست من بين البطولات التي تستحق هذا الاعتبار.

وختمت بأن لابورتا رفض طلب لاعبي برشلونة، بعد الحصول على معلومات حول موقف بيريز من الأمر نفسه.