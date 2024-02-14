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بعد حادثة "اليوسفية".. شخص يصيب شقيقي زوجته شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه اشقاء اثنين لزوجته نتيجة خلاف فيما بينهم ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابتهما بجروح ولاذ النسيب بالفرار".


ويوم الاثنين الماضي، أفادت مصادر أمنية، بمقتل عائلة على يد نسيب لهم، نتيجة خلافات تطورت إلى مشاجرة ضمن قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، قبل أن يلجأ الى الانتحار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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