شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تُغرق سفينة إنزال حربية روسية في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

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أسطول البحر الأسود الروسي

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية، أن كييف دمرت سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم المحتلة.وأشارت إلى أنها استخدمت طائرة مسيرة بحرية، اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.كانت روسيا قالت في وقت سابق إنها دمرت ست مسيرات في البحر الأسود.وكان الجيش الأوكراني أوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع دمرت سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف، وكانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها.ونُشر مقطع مصور غير واضح، ظهرت فيه مسيرات بحرية تقترب من سفينة كبيرة ليلا وانفجار كبير واحد على الأقل.والسفينة التي ظهرت في المقطع هي سيزر كونيكوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.وتُظهر بعض اللقطات أضرارا جسيمة في السفينة وميلها بشدة على جانب واحد.