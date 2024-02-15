مولوي: يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب

عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عن خشيته "من اقتراب الحرب إلى العمق اللبناني⁧‫"، وقال: "يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب". واكد في تصريح تلفزيوني، أن "اللبنانيين يرفضون الحرب. و⁠على لبنان أن يكون قويا وعربيا".

وفي ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، قال: "⁠نفتقد لشخصية بوزن رفيق الحريري لها امتدادها العربي والدولي لتجنيب لبنان الكأس المر، فمشروع الحريري الأب كان وقف الحرب ووحدة اللبنانيين".

وختم مولوي: "⁠يجب انتخاب رئيس للجمهورية لإخراج لبنان من أزماته".