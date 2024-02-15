مولوي: يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب

عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عن خشيته "من اقتراب الحرب إلى العمق اللبناني"، وقال: "يجب أن نبقى ملتزمين بالشرعية والقرارات الدولية لتجنب الحرب". واكد في تصريح تلفزيوني، أن "اللبنانيين يرفضون الحرب. وعلى لبنان أن يكون قويا وعربيا".
وفي ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، قال: "نفتقد لشخصية بوزن رفيق الحريري لها امتدادها العربي والدولي لتجنيب لبنان الكأس المر، فمشروع الحريري الأب كان وقف الحرب ووحدة اللبنانيين".
وختم مولوي: "يجب انتخاب رئيس للجمهورية لإخراج لبنان من أزماته".
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