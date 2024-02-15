شكرا لقرائتكم خبر عن "بوتين" يكشف أسباب تفضيله "بايدن" على "ترامب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يفضل جو بايدن على دونالد ترامب، لكنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي.

وفي مقابلة مع المحاور بافيل زاروبين أشار بوتين إلى أن بايدن أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة، مضيفا: "لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي". ترامب وبايدن ويعد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري، لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمجموعة محتملة من الإجراءات التجارية العقابية الرامية إلى مواجهة الشكاوى طويلة الأمد إذا تولى منصب الرئاسة.

وما زالت هناك خلافات بين الطرفين بشأن زيادة الرسوم التي فرضها ترامب في فترته الرئاسية (2017 - 2020) على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعليقها جزئيًا في 2021، بعدما تولى الرئيس جو بايدن المنصب.