هل تدعم إيران وقف إطلاق النار في غزة بعد جولة عبداللهيان الإقليمية؟

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قبل أيام، جولة شرق أوسطية شملت لبنان وقطر وسوريا، التقى خلالها كبار المسؤولين.



وجاءت جولة عبد اللهيان الإقليمية من أجل الدفع بجهود وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ودعم موقف حلفاء إيران الذين يعتبرون جزءا مما يسمى "محور المقاومة" لرفع مستوى الرد في حال أقدمت إسرائيل على اقتحام رفح.

وشدد عبد اللهيان في تصريحاته خلال الجولة على أن "إيران ستدعم بكل قوة أي مبادرة بشأن غزة والضفة الغربية، والتوصل إلى اتفاق وحل سياسي لإنهاء الحرب على غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار الولايات المتحدة بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول".



ومن جانبه، أفاد علي موسوي خلخالي، أحد أعضاء الخليج 365 الدبلوماسي والإعلامي المرافق لوزير الخارجية الإيراني، في جولته الإقليمية والخبير بالشؤون السياسية الإيرانية بأن "جولة عبد اللهيان تأتي في أوج الحرب في فلسطين، وكان من الضروري القيام بها، لبحث القضايا الإقليمية، وإيران سواء أرادت أو لم ترد جزء ومتأثرة بهذه الأزمة. كما تأتي زيارة عبد اللهيان لدعم تثبيت وقف إطلاق نار في قطاع غزة".