شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. اختبار صاروخ جديد من طراز "أرض - بحر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على تجربة جديدة لاختبار صاروخ أرض-بحر.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية بإصرارها على "خط الحد الشمالي"، وهو خط ترسيم الحدود البحرية بين الكوريتين. صوارخ كوريا الشمالية قبل أيام أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت تدريبًا لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال - 2" في اليوم السابق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ "لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية، وكان يهدف إلى التحقق من وضع الهجوم المضاد السريع وتحسين قدرته الاستراتيجية على الضرب" للجيش الكوري الشمالي. تكثيف الاستعدادات الحربية كما دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، القوات البحرية لبلاده إلى تكثيف الاستعدادات الحربية وحماية السيادة البحرية خلال زيارته إلى حوض لبناء السفن الحربية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كيم أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال اختبارات الأسلحة والخطاب شديد اللهجة في العام الجديد حيث ستجري الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.