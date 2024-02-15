شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: خداع بعض الدول منعنا من إنهاء الحرب في بدايتها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسعت بالفعل للقيام بذلك في مراحلها الأولى بالوسائل السلمية.
وأضاف: "نحن لم نبدأ الحرب، وسعينا لإيقافها بالوسائل السلمية في مراحلها الأولى، من خلال اتفاقيات مينسك، لكن كما اتضح لاحقًا، كانوا يخدعوننا".
وأضاف: "نحن لم نبدأ الحرب، وسعينا لإيقافها بالوسائل السلمية في مراحلها الأولى، من خلال اتفاقيات مينسك، لكن كما اتضح لاحقًا، كانوا يخدعوننا".