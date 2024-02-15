إثر غارة أوكرانية.. اندلاع حريق في مستودع روسي للنفط

خداع بعض الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسعت بالفعل للقيام بذلك في مراحلها الأولى بالوسائل السلمية.

وأضاف: "نحن لم نبدأ الحرب، وسعينا لإيقافها بالوسائل السلمية في مراحلها الأولى، من خلال اتفاقيات مينسك، لكن كما اتضح لاحقًا، كانوا يخدعوننا".



محاولة كسب الوقت

واتهم الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية، ألمانيا وفرنسا بعدم الرغبة في تنفيذ تلك الاتفاقيات، "وإنما كانا ببساطة يحاولان كسب الوقت من أجل ضخ المزيد من الأسلحة إلى النظام الأوكراني، وهذا ما حدث بالفعل"، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي" الروسية مساء الأربعاء.