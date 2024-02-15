أوكرانيا تؤكد إغراق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وكالة المخابرات العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية أن كييف دمرت، اليوم، سفينة إنزال حربية روسية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، باستخدام طائرة مسيرة بحرية اخترقت جانب السفينة وتسببت في غرقها.

وقال الجيش الأوكراني، على «تيليغرام»: «دمرت القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع سفينة الإنزال الكبيرة سيزر كونيكوف. كانت في المياه الإقليمية الأوكرانية قرب ألوبكا في وقت قصفها».

ونُشر مقطع مصوَّر غير واضح على «تيليغرام» ظهرت فيه مسيَّرات بحرية تقترب من سفينة كبيرة ليلاً وانفجار كبير واحد على الأقل.

وتحققت «رويترز» من أن السفينة، التي ظهرت في المقطع هي سيزر كونيكوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك من خلال مطابقة مواصفات جسم السفينة. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من مكان وتاريخ المقطع.

وتُظهر بعض اللقطات أضراراً جسيمة في السفينة وميلها بشدة على جانب واحد.