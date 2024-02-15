الكونغرس يحذر من حدث يهدد الأمن القومي.. ورئيس مجلس النواب مطمئن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

من المقرر أن يتم إطلاع زعماء الكونغرس على ما وصفه رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تورن يوم الأربعاء بأنه “تهديد خطير للأمن القومي”.

ويعد بيان تيرنر الغامض مثالًا نادرًا لمسؤول كبير في مجلس النواب يدعو الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول التهديد المستمر.

وقال تيرنر: “اليوم، أتاحت اللجنة الدائمة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي”.

وتابع “أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني”.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين إنه “ليست هناك حاجة لإنذار الجمهور” بشأن التهديد، مضيفًا: “الأيادي الثابتة تقف وراء عجلة القيادة، ونحن نعمل على ذلك”.

وقال جونسون إنه يعتزم “الضغط على الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب” في مؤتمر مجموعة الثمانية لاعضاء الكونغرس.

وأرسلت لجنة الاستخبارات مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء حذرت فيها من “قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار يجب أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس”.

وقالت المذكرة إن المعلومات حول الأمر “العاجل” ستكون متاحة لجميع أعضاء مجلس النواب من الأربعاء إلى الجمعة.

ورفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تقديم تفاصيل حول التهديد الذي أشار إليه تيرنر عندما سُئل عنه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. وأضاف: “لست في وضع يسمح لي بقول أي شيء آخر اليوم. وأنا أقف هنا على المنصة اليوم، لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر.”

من جهته قال النائب الديمقراطي جيم هايمز وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات، للصحفيين: “لا ينبغي للناس أن يشعروا بالذعر” وأن التهديد أمر يجب معالجته “على المدى المتوسط إلى الطويل”.