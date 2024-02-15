جنوح منزل قديم يثير ذعر أهالي في دسوق بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أثار جنوح منزل قديم كائن بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الأربعاء، ذعر أهالي منطقة شارع البيبسي خوفًا من تكرار حادث سابق بحدوث انهيار جزئي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين.

تفاصيل عندما تلقى قسم شرطة بندر دسوق إشارة من شرطة النجدة حول استغاثة أهالي شارع البيبسي بنطاق دائرة القسم بجنوح منزل قديم ووجود حالة من الذعر بين أهالي الشارع خوفًا من تكرار حادث مسبق بشارع سعد زغلول أكبر شوارع المدينة على المستوى التجاري.

انتقل اللواء حسام نبيه، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، رفقة العقيد إبراهيم مشرف، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث القسم، والرائد إبراهيم زهير، رئيس قسم الحماية المدنية بدسوق، وسيارة من الحماية المدنية، للوقوف على حقيقة البلاغ واتخاذ اللازم حياله.

كما انتقل جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق، وسند أبوكيلة، نائب رئيس المدينة، والمهندس فتحي أبوطاحون، وعادل عبدالكريم، من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دسوق وذلك لإجراء المعاينة والفحص تمهيدًا للعرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاتخاذ القرار المناسب حياله.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن المنزل ملك المواطن "ا.ع.ا"، ومكون من طابقين، وبه آثار جنوح تتراوح ما بين 20 و30 سنتميترًا، وجاري اتخاذ القرار المناسب حياله، وأثناء عمل مسئولي الإدارة الهندسية،أوصوا بإزالة الطابقين الرابع والخامس من منزل مجاور مكون من 5 طوابق.

ووفق ذلك جرى فرض كردون أمني حول المنزل المنوه عنه بالجنوح بالحواجز الحديدية تمهيدًا لصدور القرار المناسب حياله بناء على ما أسفرت عنه المعاينة ولعدم تعرض حياة المارة وأهالي الشارع للخطر.

حُرر بذلك المحضر رقم 831 لسنة 2024 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار حيال الواقعة.