هل تضرب إسـ ـرائيل معاهدة السلام مع مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي عن تأثير العملية العسكرية الإسـ ـرائيلية في رفح على معاهدة السلام بين مصر وإسـ ـرائيل.

وكشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي- مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية ، أن تواجد القوات الإسـ ـرائيلية في محور صلاح الدين أو "محور فيلادفيا" ، لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق مع مصر.

وأكد على أن مصر لا تقبل ضرب واستهداف رفح الفلسـ ـطينية لعدة أسباب الأول هو رفض مصر القاطع لاستهداف وضرب المدنيين الفلسـ ـطينيين.

والثاني هو رفض مصر تهـ ـجير المدنيين الفلسـ ـطينيين من منازلهم مرة أخرى، بعدما تم تهـ ـجيرهم من شمال قطاع غـ ـزة إلى رفح، والسبب الثالث أن هذا التهـ ـجير قد يؤدي إلى اجتياز الحدود والنزوح إلى سيناء ما يمثل ضرب لمعاهدة السلام.