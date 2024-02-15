الناتو ينقلب على كييف بسبب المساعدات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الكتلة، اليوم الخميس، أن الناتو "يرى بالفعل" عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستأتي إلى كييف بعد فوات الأوان: "إننا نرى بالفعل عواقب حقيقية على أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تتخذ الولايات هذا القرار".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أتوقع أن يوافق الكونغرس الأمريكي على حزمة لمواصلة دعم أوكرانيا، لأن دعم أوكرانيا ليس صدقة، بل إسهام في أمننا".

ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستئناف المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة.