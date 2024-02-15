الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 14 صاروخاً فوق بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".

وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل، وتعرّض مركز التسوق لأضرار بالغة.

ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.