مشروع قانون مثير للجدل على مائدة الكنيست

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم تقديم مشروع قانون للكنيست (المجلس النيابي)، يقضي بإلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في المجلس، بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية‏، صباح اليوم الخميس، بأنه "تم تقديم مشروع قانون خاص بضرورة إلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب، بعد تسريب معلومات".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب الاشتباه في تسريب عضو الكنيست عن حزب "العمل"، جلعاد كريف، لمعلومات من نقاشات سرية للجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، فقد تم تقديم هذا الطلب".