بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الخميس؛ جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية كوبري الكسارة في نطاق مدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلًا من: "أحمد سامي" 24 سنة، مزارع، و"محمد علي" 17 سنة، فلاح، و"أحمد شحتة" 20 سنة، فلاح، مقيمين بناحية منشأة أبو عمر، و"محمد عبدالمنعم" 14 سنة، و"محمد محمود" 14 سنة، طالبان مقيمان بناحية قرية بحر البقر في مركز الحسينية، مصابين جميعًا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية كوبري الكسارة في نطاق مدينة الصالحية الجديدة، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.