موعد بدء القوافل التعليمية للفصل الدراسي الثاني في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، أنه من المقرر بدء القوافل التعليمية للفصل الدراسي الثاني 2024، الأسبوع المقبل في كافة مدارس الإدارات التعليمية في المحافظة.

وأضافت المديرية، أنه من المزمع أن تكون القوافل التعليمية يوم الإثنين من كل أسبوع كما كانت في الفصل الدراسي الأول.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعجز والزيادة يتم مراعاة العجز النسبي بين الإدارات بجميع المواد، إذ يجب توجيه الجميع للأماكن الشاغرة ومراعاة راحة العاملين بما لا يضر بالمصلحة العامة ومصلحة العمل والاهتمام بالمناطق الريفية الغير حضارية لسد العجز بها. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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