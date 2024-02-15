ميناء رفح البري يستقبل 98 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 32 مصاباً و66 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في تصريح له، أنه تم إدخال 123 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مشيراً إلى أن الشاحنات كافة تم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.