"LBCI": التعميم 166 دخل حيّز التنفيذ

أفادت قناة الـ"LBCI"، بأنّ "التّعميم 166الّذي تستفيد بموجبه شريحة من المودعين بـ150 دولارًا شهريًّا، دخل حيّز التّنفيذ، وأصبح بإمكان المودعين المعنيّين التّقدّم بطلباتهم في ​المصارف​".

وذكّرت بأنّ "​مصرف لبنان​ كان قد أرسل إلى المصارف الآليّة التّطبيقيّة، كما أرسل النّموذج الّذي يُفترض أن يعتمد من أجل ​رفع السرية المصرفية​ عن الحساب المتعلّق بهذا التّعميم".

وأوضحت مصادر في مصرف لبنان للقناة، إلى أنّ "المودع الّذي يتقدّم بطلب للاستفادة من هذا التّعميم، ويحصل على الموافقة، تبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطّلب وليس من تاريخ الموافقة."