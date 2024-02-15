زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اختبار إطلاق صاروخ سطح-بحر جديد وأمر بوضع دفاعي أكثر إحكاماً بالقرب من الحدود البحرية الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق الصاروخ الجديد، المسمى "باداسوري6-"، يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الصاروخ أصاب هدفاً بعد أن حلق فوق المياه في البحر الشرقي لمدة 1400 ثانية تقريباً، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء أنه رصد إطلاق عدة صواريخ كروز في حوالي الساعة 9 صباحاً في المياه شمال شرق مدينة وونسان الشرقية.

ويمثل هذا خامس إطلاق لصاروخ كروز لكوريا الشمالية هذا العام.