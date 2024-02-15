قائد الجيش اللبناني يبحث مع المنسقة الأممية التطورات على الحدود الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة.

ويشهد الجنوب اللبناني تطورات ميدانية متسارعة منذ أمس جراء رشقات صاروخية تم إطلاقها من لبنان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية بالجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على أهداف في مدينة النبطية وعدد من المناطق بالقطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من بينهم أطفال.