فرنسا تستضيف مؤتمرًا إنسانيًا في إبريل لتقديم المساعدات للسودان

ياسر رشاد - القاهرة - مع احتدام القتال بين الخصمين العسكريين في السودان ، قالت فرنسا، إنها ستستضيف مؤتمرا إنسانيا في أبريل لتقديم المساعدات للبلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، للبرلمانيين إن اجتماع باريس سيهدف إلى المساعدة في حل "الأزمة الإنسانية الدراماتيكية" التي تؤثر على كل من السودان والدول المجاورة.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن المؤتمر.

وقتل آلاف الأشخاص في الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وشهد القتال فرار 1.6 مليون سوداني إلى الخارج، كثير منهم إلى تشاد ومصر المجاورتين، وتشريد 6.1 مليون شخص من ديارهم داخل البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات، بما في ذلك ما يقرب من 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.