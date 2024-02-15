دراسة: الطقس غير المنتظم سيؤدي إلى تفشي الجراد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن الرياح والأمطار الشديدة، قد تؤدي إلى تفشي الجراد الصحراوي بشكل أكبر وأسوأ ، حيث من المرجح أن يؤدي تغير المناخ الذي يسببه الإنسان إلى تكثيف أنماط الطقس والتسبب في زيادة مخاطر تفشي الجراد.

الجراد الصحراوي - وهو نوع قصير القرون يوجد في بعض المناطق الجافة في شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا - هو حشرة مهاجرة تنتقل في أسراب من الملايين لمسافات طويلة وتدمر المحاصيل ، مما يسبب المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

يضم سرب الكيلومتر المربع 80 مليون جرادة يمكنها في يوم واحد أن تستهلك محاصيل غذائية تكفي لإطعام 35000 شخص. وتصفها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأنها "أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم".

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances يوم الأربعاء، إن هذه الفاشيات "سيكون من الصعب بشكل متزايد منعها والسيطرة عليها" في مناخ دافئ.

وقال شياو قانغ خه، مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة سنغافورة الوطنية، إن الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ يمكن أن تضيف عدم القدرة على التنبؤ بتفشي الجراد.

لكنه أعرب عن أمله في أن تساعد الدراسة البلدان على فهم ومعالجة "آثار تقلب المناخ على ديناميكيات الجراد، لا سيما في سياق تداعياته على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي"، وحث على تحسين التعاون الإقليمي والقاري بين البلدان ومنظمات المكافحة للاستجابة بسرعة وبناء أنظمة الإنذار المبكر.

لتقييم مخاطر تفشي الجراد في أفريقيا والشرق الأوسط وعلاقته بتغير المناخ ، قام العلماء بتحليل حوادث تفشي الجراد الصحراوي من عام 1985 إلى عام 2020 باستخدام أداة بيانات Locust Hub التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.

لقد أنشأوا واستخدموا إطارا يعتمد على البيانات لفحص أنماط الحشرات لمعرفة ما قد يتسبب في حدوث تفشي المرض عبر مسافات طويلة.

ووجدوا أن 10 دول ، بما في ذلك كينيا والمغرب والنيجر واليمن وباكستان ، شهدت غالبية تفشي الجراد بين 48 دولة متضررة.

ضرب أسوأ تفشي للجراد الصحراوي منذ 25 عاما شرق إفريقيا في عامي 2019 و 2020 ، عندما دمرت الحشرات مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بالمحاصيل والأشجار والنباتات الأخرى ، مما أثر على الأمن الغذائي وسبل العيش.

وقال الفاتح عبد الرحمن، العالم في المركز الدولي لفسيولوجيا وبيئة الحشرات الذي لم يكن جزءا من الدراسة، إن تفشي الجراد الصحراوي على نطاق واسع بسبب تغير المناخ سيهدد بشكل كبير سبل العيش في المناطق المتضررة بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وزيادة أسعار المواد الغذائية.

ووجد الباحثون أيضا صلة قوية بين حجم تفشي الجراد الصحراوي والظروف الجوية والأرضية مثل درجة حرارة الهواء وهطول الأمطار ورطوبة التربة والرياح. من المرجح أن يغزو الجراد الصحراوي المناطق القاحلة التي تتلقى أمطارا غزيرة مفاجئة ، ويتأثر عدد الحشرات في الفاشية بشدة بالظروف الجوية.

كما ارتبطت ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية متكررة وطبيعية تؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم، ارتباطا وثيقا بتفشي الجراد الصحراوي الأكبر والأسوأ.

وقال أستاذ علم الحشرات في جامعة ديلاوير دوغلاس تالامي ، الذي لم يكن جزءا من البحث ، إن الطقس غير المنتظم وهطول الأمطار يؤدي إلى طفرات في الغطاء النباتي وبالتالي يغذي نموا سكانيا هائلا في الجراد.

وقال تالامي: "مع زيادة هذا التباين، من المنطقي التنبؤ بأن تفشي الجراد سيزداد أيضا".

الدراسة هي "مثال آخر على ما يجب أن يكون دعوة إيقاظ قوية للغاية بأن المجتمعات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى العمل معا للحد من تغير المناخ وآثاره ولكن أيضا لتنفيذ استراتيجيات استجابة للأحداث العالمية مثل التهديدات المتزايدة للجراد الصحراوي" ، قالت بولا شروزبري ، أستاذة علم الحشرات في جامعة ماريلاند. لم يشارك شروزبري في الدراسة.

ووجدت الدراسة أن المواقع المعرضة للخطر بشكل خاص مثل المغرب وكينيا لا تزال عالية الخطورة ، لكن موائل الجراد قد توسعت منذ عام 1985 وتتوقع أنها ستستمر في النمو بنسبة 5٪ على الأقل بحلول نهاية القرن 21st ، كما هو متوقع إلى غرب الهند وغرب آسيا الوسطى.

ويعطي مثالا على الربع الخالي، أو الربع الخالي، وهي صحراء في جنوب شبه الجزيرة العربية، كمكان لم يكن شائعا تاريخيا لتفشي الجراد الصحراوي ولكنه أصبح بعد ذلك نقطة ساخنة. شهدت الصحراء تفشي الجراد في عام 2019 بعد التكاثر غير المنضبط في أعقاب الأعاصير التي ملأت الصحراء ببحيرات المياه العذبة.

يمكن أن يكون لتفشي الجراد الكبير آثار مالية ضخمة. وقد كلف أكثر من 450 مليون دولار للاستجابة لتفشي الجراد الذي حدث في غرب أفريقيا من عام 2003 إلى عام 2005، وفقا للبنك الدولي. وأضافت أن تفشي المرض تسبب في أضرار تقدر بنحو 2.5 مليار دولار للمحاصيل.

وقال مؤلف البحث شياو قانغ إن البلدان المتضررة من تفشي الجراد الصحراوي تتصارع بالفعل مع الظواهر المتطرفة الناجمة عن المناخ مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحر ، ويمكن أن يؤدي التصاعد المحتمل لمخاطر الجراد في هذه المناطق إلى تفاقم التحديات الحالية.

وقال: "إن الفشل في معالجة هذه المخاطر يمكن أن يزيد من إجهاد أنظمة إنتاج الغذاء ويصعد من شدة انعدام الأمن الغذائي العالمي".



