مظاهرات مناهضة للغرب في الكونغو الديمقراطية مع تصاعد القتال

ياسر رشاد - القاهرة - هزت مظاهرات مناهضة للغرب جمهورية الكونجو الديمقراطية، وندد المحتجون بما وصفوه بصمت المجتمع الدولي بشأن الوفيات الناجمة عن القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأعلام الولايات المتحدة وبلجيكا بالقرب من السفارات الغربية ومقر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالوا إن الدول الغربية تدعم رواندا المتهمة بدعم تمرد حركة 23 مارس التي يقودها التوتسي في إقليم كيفو الشمالية.

وقالت المحللة والخبيرة الأمنية أماني كومبي "ما يلومه الكونغوليون المجتمع الدولي هو صمته وعدم اكتراثه أمام المجازر التي يعاني منها مواطنوهم في الشرق".

وأضاف أنه على الرغم من أن المظاهرات من هذا النوع ليست جديدة، إلا أن احتجاجات يوم الاثنين كانت على مستوى مختلف.

وأرسلت الحكومة الكونغولية الشرطة لحماية السفارات ومقار الأمم المتحدة لكنها لم تندد بالعنف ضد شركائها الغربيين.

الحكومة في طريق مسدود لأنها تجد صعوبة في التمييز بين العمل والإدانة. كنت أود أن يتم الجمع بين الاثنين، لكننا ندرك اليوم أن الحكومة في شكل من أشكال الجمود، وهذا هو السبب في أنها تسير على خطى الشعب".

تصاعد القتال بين القوات الحكومية وحركة 23 مارس في مقاطعة شمال كيفو الشرقية مؤخرا ويقترب من عاصمتها غوما.

شنت المجموعة الهجوم في أواخر عام 2021، واستولت على مساحات شاسعة من المقاطعة وطردت أكثر من مليون شخص من منازلهم.

وقال كومبي: "الأمر متروك الآن للحكومة لأخذ الأمور في متناول اليد وتبني نهج جاد لهذه الحرب".

وقال: "أعتقد أنه في الماضي، لم تتفاوض الحكومة حقا مع محاور موثوق به، وهو في رأيي لا يزال رواندا، لأن حركة 23 مارس ليست أكثر من مساعدين".

ونفت كيغالي أنها تدعم حركة 23 مارس لكن حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبلجيكا والأمم المتحدة تقول إن الحركة المتمردة تستفيد من الدعم الرواندي.

يعاني الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من العنف من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية منذ ما يقرب من 30 عاما.