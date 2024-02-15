مرحلة الحسم.. تطور قضائي جديد بقضية أحمد الطنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت نيابة المطرية جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، على حُكم حبسه سنة بقضية التوكيلات الشعبية، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

وقال "الجنادي" دفاع "الطنطاوي" في تصريح لمصراوي، إن النيابة حددت جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 آخرين من أعضاء حملته - محبوسين - على حكم حبسهم سنة مع النفاذ.

أمّا موقف محمد أبو الديار، مدير حملة "طنطاوي" فسيقوم بمعارضة الحكم الصادر غيابيًا بحبسه سنة.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة "الطنطاوي" ومدير حملته محمد أبو الديار (غيابي) سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، مع حرمان الأول من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، كما عاقبت 21 من أعضاء الحملة - محبوسين - بالحبس سنة مع الشغل.

يُحاكم في القضية "الطنطاوي" - حضوري بتوكيل - ومنسق حملته "أبو الديار" - غيابي -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.

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