ضبط متهمين بحوزتهم 15 كجم حشيش وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة والدقهلية والأقصر والشرقية، جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 8 متهمين، بحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (880 ألف جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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