جريح بحادث تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق ضهر البيدر وزحمة سير خانقة

أدّى حادث تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق ضهر البيدر عند كوع الرادار، إلى اصابة شخص بجروح، كما تسبب بزحمة سير خانقة.

وقد ناشد مواطنون محتجزون القوى الأمنية العمل سريعًا على فتح الطريق وحلحلة السير.