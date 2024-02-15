"حزب الله" نعى حسين علي نور الدين من بلدة خربة سلم وناصر أحمد سعد من بلدة عيتا الجبل

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي نور الدين "مهدي" مواليد عام 2004 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كما أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ناصر أحمد سعد "أبو مهدي" مواليد عام 1961 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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