الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الغول أحد قادة حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عن اغتيال قائد عسكري ونائبه وعنصر آخر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في غارة جوية جنوب لبنان يوم أمس الأربعاء.

وقال أدرعي في بيان له: في نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم أمس القضاء في مدينة غزة، من خلال طائرة لجيش الدفاع في على المدعو أحمد الغول أحد قادة كتيبة الشاطئ التابعة لمنظمة حماس .

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، شارك أحمد الغول في مجزرة السابع من أكتوبر في منطقة غلاف غزة وبعد عودته إلى أراضي قطاع غزة، احتجز مخطوفة، العريف نوعا مرتسيانو رحمها الله، التي قُتلت على يد حماس داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.