العراق يحقق في مزاعم فساد بعثة الأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بمزاعم فساد في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي).

وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت الهيئة في بيان، أنها شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أُثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وأضافت أن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة "غارديان" البريطانية.

ووفقا لبيان الهيئة، زعمت كاتبة المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأوضح البيان أن فريق هيئة النزاهة تواصل مع محررة المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتّهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق.

كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام.